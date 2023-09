OM, Gabon : Pierre-Emerick Aubameyang nage en plein cauchemar !

La suite après cette publicité

«Je suis super content et fier, j’avais hâte que ça se fasse, j’ai été très bien accueilli. Je suis venu ici pour bosser et montrer qui je suis (…) tous les Africains passés par ici ont réalisé de grandes choses et c’est désormais à mon tour. Je n’ai qu’une hâte, c’est de vous retrouver à l’Orange Vélodrome». Voici ce que déclarait Pierre-Emerick Aubameyang lors de son arrivée dans la cité phocéenne en juillet dernier. Déterminé et prêt à apporter toute son expérience aux Phocéens, l’emblématique buteur gabonais (74 sélections, 30 buts) vit pourtant un début de saison cauchemardesque.

Des débuts contrastés avec l’OM !

En club tout d’abord, le nouveau numéro 10 de l’OM s’est, certes, offert 2 buts et 1 passe décisive en 6 matches toutes compétitions confondues mais le natif de Laval a, surtout, vu l’un des principaux objectifs du club marseillais partir en fumée le 15 août dernier. Malgré un doublé de PEA lors du match retour face au Panathinaikos, les Marseillais quittaient, en effet, par la petite porte la Ligue des Champions, avant même d’entrevoir la phase de poules. Un terrible camouflet pour Pablo Longoria et ses équipes mais également pour toutes les recrues olympiennes, charmées par l’idée de disputer la C1 au moment de rallier la Canebière.

«Forcément après tous les efforts aujourd’hui, ce n’est pas forcément mérité pour eux. Tout le monde s’est battu, tout le monde a tout donné pour gagner ce match. Malheureusement, ce n’est pas passé, c’est clair que c’est triste. Tout le monde était dans la combativité et a répondu aux attentes de ce public incroyable et on prend un but casquette à la dernière minute. Ça fait mal et il faut se pencher sur ce qui arrive maintenant», confiait d’ailleurs l’attaquant gabonais après l’élimination face au club grec. Si la Ligue Europa pourrait, malgré tout, permettre aux hommes de Marcelino de se réconcilier avec l’Europe, les confrontations face à Brighton, l’Ajax Amsterdam ou encore l’AEK Athènes s’annoncent d’ores et déjà délicates et le spectre d’une élimination dès la phase de groupes n’est pas à exclure.

Une fin cauchemardesque avec le Gabon !

Une situation stressante à l’heure où l’OM pointe à la troisième place de Ligue 1 malgré un début d’exercice irrégulier (nul décevant face à Metz puis contre Nantes). Loin des débuts rêvés et espérés sous ses nouvelles couleurs, Pierre-Emerick Aubameyang comptait donc bien profiter de la trêve internationale pour faire le plein de confiance. Oui mais voilà, l’ex-buteur de Chelsea a connu un nouveau terrible coup de blues. Dans l’obligation de s’imposer pour espérer décrocher un billet pour la Côte d’Ivoire en janvier prochain, les Panthères ont ainsi vu le ciel de Nouakchott s’écrouler sur leur tête. Réduits à 10 après l’expulsion prématurée d’Amonome (5e), les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang se sont par la suite enfoncés dans les ténèbres, concédant d’abord un but de Tanjy (30e), puis un second, l’œuvre de l’ancien Amiénois Aboubakar Kamara (42e).

En fin rencontre, la réalisation de Didier Ndong s’avérait anecdotique (90+1e, 2-1) et n’empêchait pas la fin d’aventure prématurée du Gabon, qui ne verra donc pas la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Un nouveau camouflet pour les Gabonais mais aussi et surtout pour PEA. Exclu de la sélection pendant la CAN 2022 au Cameroun pour un test positif au Covid après une virée en discothèque, l’intéressé avait décidé de prendre sa retraite internationale dans la foulée pour protester contre la décision. Finalement de retour sous les couleurs des Panthères, notamment après les demandes du président déchu Ali Bongo et malgré les réticences affichées par une partie de l’opinion publique gabonaise, le néo-Marseillais - critiqué pour son soutien apporté à Ali Bongo - est, aujourd’hui, presque devenu persona non grata au sein de son pays natal.

«Si ça ne passe pas contre la Mauritanie, cette opinion tombera sur lui. Pour beaucoup, il a profité des largesses de l’ancien pouvoir. Si ça perd, je ne vois pas comment ça ne pourrait pas être sa fin de carrière au pays car les gens veulent une star, mais qui qualifie l’équipe. […] Il est assez âgé pour comprendre les enjeux. Il est le seul des 23 à avoir pris position pour l’ancien régime. Sa story a suscité une levée de boucliers. Les gens l’attendent au tournant samedi mais s’il apporte de la joie tout peut passer. Mais il ne faut pas qu’il rate un but à la 90e minute… Ce qui lui est reproché, c’est de s’être rangé du côté de l’oppresseur. Il joue gros en termes d’image et on attend ce match pour faire les comptes», confiait d’ailleurs Wilfried Ndong du journal gabonais l’Union dans un entretien accordé à L’Equipe. Le résultat est désormais connu et l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang avec la sélection gabonaise s’avère, plus que jamais, compromis. Il faudra désormais tout miser sur l’OM pour tenter de sauver ce qui est encore sauvable…