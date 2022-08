Séville, EdF: Tanguy Kouassi pense aux Bleus

Transféré du Bayern Munich au Séville FC cet été, Tanguy Kouassi (20 ans) a vécu une première délicate avec la formation andalouse en Liga. Peu de temps après avoir fait ses débuts en Espagne, le polyvalent joueur formé au PSG a officiellement été présenté à la presse ce lundi par les Sévillans. L'occasion pour lui de répondre à une question sur l'équipe de France et la Coupe du monde au Qatar qui approche à grands pas.

« D'abord, s'ils m'appellent ou m'appellent pour jouer pour la France, ce serait un cadeau, quelque chose de magnifique, ça voudrait dire que j'ai la qualité pour le faire. Si ce jour vient, je serai très heureux. Je dois travailler dur et j'espère saisir ma chance. Maintenant, je me concentre sur Séville et je joue le plus de minutes possible pour acquérir beaucoup d'expérience », a ainsi lâché Kouassi, conscient qu'il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'intégrer les Bleus.