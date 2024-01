Monaco : décès de la légende monégasque Jean Petit

Le monde du football français est en deuil ce mardi soir. Ancien milieu de terrain de l’AS Monaco et de l’Équipe de France, le légendaire Jean Petit s’est éteint ce mardi à l’âge de 74 ans. En tant que joueur, le natif de Toulouse a posé ses bagages sur le Rocher en 1969 et il y restera jusqu’en 1982. Au total, il est apparu à 426 reprises et inscrit 78 buts avec Monaco : «L’AS Monaco a eu l’immense douleur d’apprendre le décès de Jean Petit, légende parmi les légendes du Club, qui s’est éteint ce jour à l’âge de 74 ans. À sa famille et à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble des amoureux de l’AS Monaco aujourd’hui plongés dans le chagrin, l’ensemble du Club adresse ses plus sincères condoléances», est écrit dans le communiqué.

La suite après cette publicité

En tant que jeune retraité, Jean Petit était ensuite revenu dans le club monégasque en occupant différentes fonctions, tout au long de sa deuxième carrière. D’entraîneur principal à conseiller du président ou encore analyste vidéo, Petit a également été l’adjoint de nombreux grands tacticiens tels que Arsène Wenger, Jean Tigana, Claude Puel, Didier Deschamps, Ricardo mais aussi Marco Simone. Avec les Bleus, le milieu de terrain a disputé 12 rencontres pour un petit but. Dans son palmarès, il compte deux titres de champion de France en 1978 et en 1982 mais aussi une Coupe de France 1980 avec Monaco.