Vidéo : Jean-Philippe Mateta douche l’Argentine d’entrée

Douze équipes féminines, réparties en trois poules, participent au Tournoi olympique de Rugby à 7, organisé au Stade de France. Dans le groupe C, les Françaises étaient opposées aux Etats-Unis, au Japon et au Brésil. Si Carla Neisen et les Bleues, médaillées d'argent à Tokyo, ont atteint leur objectif de terminer à la première place de leur groupe, elles pourraient se retrouver ce soir en quart de finale de la compétition. En volley, les Françaises espèrent jouer les trouble-fêtes mais seront sans doute à la peine face à la Serbie, médaillée de bronze au JO de Tokyo.