Dans un communiqué publié sur son site officiel, l’Ajax Amsterdam a annoncé que son gardien de but néerlandais Maarten Stekelenburg mettra un terme à sa carrière professionnelle à l’issue de la saison. L’international Oranje (63 sélections) aura donc disputé 451 rencontres dans un parcours professionnel de plus de 20 ans (2002-2023), encaissant 498 buts et enregistrant 160 clean-sheets, pour 4 Championnats des Pays-Bas, 4 coupes nationales et 3 Supercoupes. En sélection, il aura disputé une finale de Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud, perdue face à l’Espagne.

«Maarten Stekelenburg a décidé d’arrêter de jouer après cette saison. Le gardien fera ses adieux aux supporters de l’Ajax dimanche, lors du match à domicile contre le FC Utrecht. Stekelenburg a fait ses débuts le 11 août 2002 lors de la bataille pour le bouclier Johan Cruyff contre le PSV. Le match s’est soldé par une victoire 3-1. Au cours de sa carrière à l’Ajax, le gardien a remporté cinq titres en Eredivisie, quatre Coupes des Pays-Bas et quatre Boucliers Johan Cruyff. Stekelenburg a disputé 311 matches avec l’Ajax 1 jusqu’à ce jour», peut-on lire dans le média des Lanciers.

