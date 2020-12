Espagne : Luis Enrique ambitionne de faire un coup à l'Euro

Éliminée en 8e de finale lors du dernier Euro (contre l'Italie) et de la dernière Coupe du Monde (face à la Russie), la Roja tentera de renouer avec les succès d'il y a dix ans. Malgré le profond renouvellement de l'effectif de l'équipe nationale et de résultats pas toujours réguliers, Luis Enrique fait part de ses ambitions pour la prochaine compétition continentale l'été prochain. «Notre objectif est d'être prêt à remporter à nouveau des titres. Pour cela, il faut être courageux, audacieux et tout faire dès le début. Nous allons essayer.»

La suite après cette publicité

Selon le sélectionneur espagnol, la Roja est dans les temps même si certaines nations ont encore un peu d'avance. Il avance la force collective de son équipe et sa jeunesse, là où d'autres se reposent sur de grands talents individuels. «Les sentiments que l'équipe m’ont laissés au cours de ces trois mois intenses étaient très bons. Le dernier résultat contre l'Allemagne (6-0 en novembre dernier) me permet de confirmer les diagnostics, mais aussi de réaffirmer la mentalité des joueurs. Nous ne dépendons d’aucun joueur. S’il nous manque quelqu’un, on trouvera des solutions. (...) Pour tous ceux qui ont fait leurs débuts en sélection (Ansu Fati, Ferran Torres), j’ai dit à Luis de la Fuente (le sélectionneur de la Rojita) qu’ils ne reviendraient pas avec lui. Ce qu’ils ont fait en club et avec nous nous invite déjà à parier sur eux» envoie Luis Enrique dans une vidéo publiée par la fédération.