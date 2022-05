Teddy Alloh, un Titi du PSG demandé

Pari gagnant pour Teddy Alloh (20 ans). Cet hiver, le latéral gauche, qui avait participé à la préparation estivale en début d’exercice, a décidé de quitter temporairement le Paris SG, où, malgré plusieurs groupes et bancs de touche, il manquait de temps de jeu, barré par Nuno Mendes et Juan Bernat, pour s’en aller s’aguerrir en Belgique, à Eupen. Le jeune défenseur a ainsi enchaîné 12 apparitions en Jupiler Pro League, dont 8 titularisations, participant activement au maintien du club parmi l’élite belge.

La suite après cette publicité

« Moi, ça m’a aidé à grandir et à progresser. Mais aussi à muscler mon jeu. (…) Venir à Eupen était un bon choix », expliquait-il le mois dernier dans les colonnes de L’Avenir dans le Plat pays avant d’évoquer son avenir. « Je n’exclus pas d’y prolonger mais, pour l’instant, on ne m’a rien proposé », confiait-il. Si l’écurie belge, ravie, aimerait bien le conserver, d’autres se sont manifestées au regard de ses récentes prestations.

Ça bouge déjà !

Selon nos informations, plusieurs écuries en Ligue 1, mais aussi en Bundesliga et en Eredivisie sont ainsi venues aux renseignements à son sujet. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023, le Titi, arrivé à 13 ans au centre de préformation du club de la capitale avant de passer professionnel en 2020, attend de savoir ce que les Rouge-et-Bleu comptent faire à son sujet. « On verra s’il est possible de glaner ou pas quelques minutes avec le PSG », lançait-il plein d’espoir concernant la saison prochaine.

Les champions de France, conquis par ses performances en Belgique, se seraient, toujours d’après nos informations, rapprochés de ses représentants pour évoquer les différentes options dans ce dossier. Ces derniers, l'agence qui gère également les intérêts de Moussa Diaby et Youssouf Fofana entre autres, comptent bien l’aider à prendre la meilleure décision pour qu’il explose et s’affirme au plus haut niveau. À Teddy Alloh de trancher.