Le Real Madrid a déjà trouvé le remplaçant d'Eden Hazard, la demande incroyable de Paul Pogba à United

Le FC Barcelone triomphe en Coupe du Roi !

Et si la saison du FC Barcelone avait été sauvée hier soir ? Opposé à l'Athletic en finale de la Coupe du Roi, hier soir, le Barça s'est imposé (0-4) sur la pelouse du Stade Olympique de Séville. "CHAMPIONS !" titre SPORT, ce matin. Une rencontre au cours de laquelle, Lionel Messi s'est illustré en inscrivant un doublé et en offrant au club sa 31e Coupe du Roi. Assez pour être félicité par AS, qui interpelle l'Argentin en lui demandant de continuer ainsi. Du côté de la presse régionale, L'Esportiu s'enflamme également ce matin en titrant : "Le retour du bonheur". Enfin, dans son édition basque, Mundo Deportivo salue la prestation des joueurs de Bilbao. Le quotidien qui titre : "Très dur". Après s'être inclinés il y a deux semaines face à la Real Sociedad en finale de cette même coupe, les hommes de Marcelino s'inclinent une nouvelle fois et devront désormais se concentrer sur le championnat.

Chelsea brise les ambitions de Manchester City

Du côté de l'Angleterre, Chelsea a mis fin aux rêves de quadruplé de Manchester City, hier. "Votre quadruplé s'est envolé", titre le Daily Mail en Une de son édition du jour. Opposés aux Blues de Thomas Tuchel en demi-finale de la FA Cup, les Cityzens se sont inclinés (1-0), sur un but d'Hakim Ziyech. Le Marocain dont la performance est saluée par le Daily Telegraph qui titre : "Super Ziyech". Et comme si les malheurs de Guardiola ne pouvaient pas s'arrêter là, Kevin De Bruyne est sorti touché à la cheville. Une sotie prématurée qui inquiète également en Belgique où La Dernière Heure met en avant l'information, à moins de deux semaines de la double confrontation face à Paris. Enfin, comme si ça ne suffisait pas, le Daily Express nous apprend ce matin que le Real Madrid serait prêt à entrer dans la chasse pour Raheem Sterling. Moins utilisé par Guardiola, cette saison, l'attaquant anglais pourrait aller voir ailleurs cet été. De son côté, le Real serait disposé à mettre près de 80 M€ pour s'attacher les services de l'attaquant anglais. Affaire à suivre...

Paul Pogba, joueur le mieux payé de l'histoire de United ?

Enfin, toujours en Angleterre, Paul Pogba fait la Une, ce matin. "C'est ce que je veux" titre le Daily Star à propos du milieu français. Alors que l'avenir de l'ancien de la Juve fait beaucoup parler, le quotidien britannique nous apprend que la star de United demanderait un salaire de près de 580 000€ par semaine, pour prolonger au club. Une information reprise par le Daily Mirror qui ajoute que son agent, Mino Raiola aurait également informé le Real Madrid, le PSG ainsi que la Juventus, si ces derniers étaient intéressés par le joueur. De son côté, le Daily Express évoque, lui, une demande absolument énorme de Pogba, puisque si le deal venait à se faire, le champion du Monde 2018 deviendrait le joueur le mieux payé de l'histoire de Manchester United, rien que ça. Une chose est sûre, si Ed Woodward et Ole Gunnar Solskjaer veulent conserver leur star, il va falloir mettre la main à la poche.