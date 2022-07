Vente OM : un nouveau nom entre dans la danse

Homme d'affaires tunisien, Hicham Bouajila rêverait de l'Olympique de Marseille. Alors que Frank McCourt continue d'affirmer qu'il n'a pas l'intention de vendre le club phocéen - mais plutôt de le valoriser -, l'homme d'affaires tunisien tenterait de prendre contact avec l'Américain depuis de nombreuses semaines.

L'Équipe rapporte même que ce dernier aurait rencontré Pablo Longoria, ainsi que son bras droit, Pedro Iriondo. Malgré tout, l'entourage de McCourt continue d'assurer que le Bostonien n'est pas vendeur et que les propagateurs de ces rumeurs « ne cherchent qu'à déstabiliser le club. » Quoi qu'il en soit le feuilleton autour d'une possible vente de l'Olympique de Marseille continuera à alimenter toutes les conversations, ainsi qu'à faire fantasmer les suiveurs du club Bleu et Blanc.