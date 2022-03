David Alaba veut ramener Serge Gnabry au Real Madrid

Le Real Madrid semble sur tous les fronts. Après n'avoir que très peu recruté lors des derniers mercatos, la Casa Blanca devrait passer à l'action cet été. Si le rêve de Florentino Perez s'appelle Kylian Mbappé, le patron du Real Madrid souhaite également enrôler d'autres joueurs comme Erling Haaland ou Aurélien Tchouameni. Selon AS, les Merengues pisteraient également l'ailier du Bayern Munich, Serge Gnabry, en fin de contrat en 2023 avec le Bayern.

Le joueur, qui a démarré sa carrière professionnelle à Arsenal, n'a toujours pas prolongé son contrat avec le club bavarois car celui-ci ne souhaite pas lui offrir les 15 M€ annuels que touchent Leroy Sané et Kingsley Coman. Selon Bild, David Alaba, ancien du Bayern désormais au Real Madrid, essayerait d'attirer son ancien coéquipier en Espagne. Le Real pourrait ainsi proposer un achat à un prix bas, à un an de la fin de son contrat, ou alors attendre 2023 et l'expiration de ce contrat. Les Bavarois vont devoir anticiper cette année, car les cadres Neuer, Müller et Lewandowski arriveront également en fin de contrat en juin 2023.