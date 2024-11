Ligue Europa : Nice revient de nulle part contre Twente, Galatasaray fait chuter Tottenham

Avec un seul petit succès et deux défaites après trois journées, l’OGC Nice jouait une partie de son avenir en Ligue Europa ce soir à l’occasion de la réception de Twente. Malgré l’importance de cette rencontre, Franck Haise faisait un peu tourner son effectif avec les titularisations de Louchet et Camara au milieu notamment, ou encore la première de la saison dans le onze de départ de Laborde, associé à Moukoko et Diop. Le Gym a sans doute payé ces changements puisque Twente a pris l’avantage dès la 8e minute avec ce joli mouvement conclu par Rots. Les Niçois tentaient de réagir par l’intermédiaire de Moukoko (16e) ou encore Diop (42e) mais cela restait insuffisant.

Mécontent de la prestation de ses joueurs, Haise sortait Camara et Moukoko pour Clauss et Cho mais c’est bien Twente qui faisait le break. Après le poteau de Vlap (59e), Lammers battait Bulka (0-2, 60e). Très mal embarqué, Nice s’offrait une lueur d’espoir avec l’entrée de Boga, magnifique buteur sur son tout premier ballon (1-2, 66e). L’expulsion dans la foulée de Diop (70e) aurait pu mettre un gros coup d’arrêt aux ambitions azuréennes mais il n’en a rien été. Les Aiglons ont poussé et ont fini par être récompensés par cette égalisation arrachée par Cho (2-2, 88e), confortés quelques instants plus tard par le rouge de Van Rooij (90e). Malgré ce scénario rocambolesque, Nice se contente du nul et ne décolle pas au classement avec cette inquiétante 31e place.

Première défaite pour Tottenham

Autre rencontre phare de ce début de soirée, le déplacement de Tottenham sur la pelouse de Galatasaray s’est vite avéré être un piège. Le club anglais, auteur d’un joli trois sur trois avant le coup d’envoi, a vite été surpris par l’ouverture du score d’Akgün (1-0, 6e). L’égalisation de Lankshear (1-1, 19e) a remis les deux équipes à égalité mais le duo Osimhen-Mertens s’est aussitôt mis en action. Sur deux offrandes du Belge, le Nigérian claquait un doublé (3-1, 32e, 39e) rappelant leurs belles heures napolitaines. L’exclusion de Lankshear (61e) et la réduction de l’écart de Solanke (3-2, 69e) n’ont pas changé la finalité d’une rencontre, qui a probablement vu la lourde blessure d’Icardi. Désormais 5es, les Spurs tombent pour la première fois dans cette C3, face au nouveau leader.

Le nouveau dauphin de Galatasaray se nomme l’Eintracht Francfort. Le club allemand l’a difficilement emporté 1-0 sur le Slavia Prague grâce à un splendide coup-franc de Marmoush. Troisième et dernière équipe avec 10 points dans ce classement, l’Athletic réalise un joli come-back du côté de Ludogorets avec une victoire 2-1. Menés au score, les Basques ont retourné la situation à l’abord du dernier quart d’heure avec deux buts marqués coup sur coup par Inaki Williams et Serrano. Le Steaua Bucarest fait lui aussi son bonhomme de chemin puisqu’après ce succès 2-0 sur Midjylland, voilà le club roumain 6e. En parallèle, la Roma réalise une nouvelle contre-performance en concédant le nul sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise 1-1. Il y a eu les mêmes scores entre Elfsborg et Braga (1-1), et Olympiakos-Rangers (1-1), alors que Karabagh est allé gagner à Bodo/Glimt 2-1.

Le classement de la Ligue Europa

Les résultats des matchs de 18h45 :

Nice 2 - 2 Twente : Boga (66e), Cho (88e) ; Rots (8e), Lammers (60e)

Galatasaray 3 - 2 Tottenham : Akgün (6e), Osimhen (32e, 39e) ; Lankshear (19e), Solanke (69e)

Eintracht Francfort 1 - 0 Slavia Prague : Marmoush (53e)

Union Saint-Gilloise 1 - 1 AS Roma : Mac Allister (77e) ; Mancini (62e)

Bodo/Glimt 1 - 2 Karabagh : Berg (41e) ; Bayramov (22e), Zoubir (69e)

Steaua Bucarest 2 - 0 Midjylland : Tanase (16e) ; Birligea (46e)

Elfsborg Boras 1 - 1 Braga : Holten (84e) ; Ouma (csc 66e)

Olympiakos 1 - 1 Glasgow Rangers : El-Kaabi (56e) ; Dessers (64e)

Ludogorets Razgrad 1 - 2 Athletic Bilbao : Erick Marcus (20e) ; I. Williams (73e), Serrano (74e)