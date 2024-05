PSG : Xavi Simons a déjà choisi son futur club !

Le PSG s’apprête à prendre un virage cet été. En effet, avec le départ acté de Kylian Mbappé, le club de la capitale n’aura pas d’autre choix que de se réinventer pour passer outre ce départ majeur. Toujours désireux de remporter les trophées les plus prestigieux année après année, les pensionnaires du Parc des Princes comptent dès lors se renforcer cet été pour entretenir l’espoir de glaner leur première Ligue des Champions dès l’année prochaine. Le PSG pouvait se targuer d’avoir plusieurs jeunes joueurs capables de prendre le flambeau de KM7. Outre Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery, Xavi Simons va également revenir de son prêt du RB Leipzig cet été.

Auteur de 10 buts et 15 passes décisives cette saison en 43 matches, le milieu offensif de 21 ans a fait l’étalage de tout son talent en Allemagne et a fait nourrir de grands espoirs aux supporters franciliens. Sur Twitch, Luis Enrique, le technicien parisien, avait fait l’éloge de son joueur : «c’est un autre joueur qui appartient au club. Il est prêté et il est excellent. Il a les qualités parfaites pour ce que nous voulons. Il pourrait bien évidemment être une option très intéressante pour nous mais ça dépend des clubs.» Problème, le Batave avait d’autres idées en tête depuis le début. En effet, comme révélé dans la presse internationale, l’ancien du PSV Eindhoven n’avait aucune intention de revenir la saison prochaine en Ile-de-France. Une information que nous sommes en mesure de confirmer.

Xavi Simons veut absolument rejoindre le FC Barcelone

Et comme nous vous le contions en exclusivité ce dimanche sur notre site, le natif d’Amsterdam va encore être prêté cet été. Et à en croire les informations de Mundo Deportivo ce mardi, Xavi Simons est déterminé à retourner au FC Barcelone. Malgré l’intérêt d’autres cadors à son égard, le droitier entreprend même de gagner du temps pour permettre aux Blaugranas de régler leurs problèmes avec leur fair-play financier et ainsi les rejoindre le plus rapidement possible. Pour rappel, il avait été défini comme l’un des cracks de la Masia à ses débuts et avait vécu à Barcelone de ses 7 à ses 15 ans.

Pour toutes ces raisons, Xavi Simons ne veut pas louper une réunion avec le Barça, qui est également intéressé par un retour de l’enfant prodigue à la maison. Le fait qu’il soit disponible en prêt est également une aubaine pour le club catalan qui fait face à d’énormes soucis financiers depuis tant d’années maintenant. Un prêt, à l’instar de ce qui avait été fait l’an dernier pour les venues de João Félix et João Cancelo, rend l’opération bien plus abordable. Du côté du joueur, l’optimisme règne quant à un retour au Camp Nou l’an prochain. Reste à savoir quand les négociations entre le PSG et le Barça, toujours complexes, débuteront officiellement. En attendant, Simons a fait son choix !