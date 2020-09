La passe d'armes très chambreuse entre Alexy Bosetti et Dimitri Payet

Jamais avare de bons mots sur comme en dehors des terrains, Alexy Bosetti n'a pas spécialement apprécié le chambrage des joueurs de l'OM après leur victoire sur la pelouse du PSG. Sur Eurosport, il estime surtout que Dimitri Payet n'aurait pas dû aller jusqu'à faire un montage sur Twitter où on voit Alvaro portant un chien avec la tête de Neymar. «Là, ça va trop loin. Ça ne m'a pas fait rire : Neymar a tout gagné, et Payet rien du tout. C'est comme si moi, je chambrais Payet, on est sur deux catégories de joueurs différentes. Demain s'il le veut, Neymar achète Payet et le met dans son jardin», a expliqué l'ancien Niçois qui nous avait accordé un entretien en juillet dernier.

La suite après cette publicité

L'histoire aurait pu s'arrêter là sauf que le Réunionnais a rapidement réagi sur les réseaux sociaux, reprenant la déclaration de l'attaquant du Puy Foot 43 Auvergne (National 2). «Et ensuite je t’achèterais toi Alexy Bosetti pour te mettre devant chez moi parce que malheureusement tu n’as pas le niveau pour être dans mon jardin.» Evidemment, Alexy Bosetti ne pouvait pas laisser une telle occasion pour chambrer à son tour : «tu parles de mon jardin ?» s'est-il amusé avec une photo de lui marquant au Vélodrome avec Nice datant d'il y a quelques années. Le Marseillais a sifflé la fin de la récréation avec un dernier message. «Ouais mais en attendant, c’est ça ton jardin actuellement», affichant une photo du petit stade Charles-Massot du Puy-en-Velay. Un échange qui fera rire plus d'un supporter.