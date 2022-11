Chelsea : Mason Mount veut le même salaire que Raheem Sterling

Tout les rassemble... ou presque. Mason Mount et Raheem Sterling sont coéquipiers en club à Chelsea et en sélection nationale avec les Three Lions, qui disputent actuellement la Coupe du Monde au Qatar, dans le groupe B. Mais Mason Mount, le milieu offensif de 23 ans, a refusé une nouvelle offre de contrat de la part des Blues à hauteur d'environ 230 000 euros par semaine, juste avant le Mondial.

Le Daily Mail explique que Mount voudrait le même salaire que Raheem Sterling (348 000 par semaine). Le quotidien britannique rapporte également que les négociations sont en stand-by. Ce qui pourrait jouer en la faveur de Mount et faire flancher ses dirigeants, s'il fait un grand Mondial.