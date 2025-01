Jumah Bah débarque en prêt au RC Lens

Le RC Lens s’offre de quoi remplacer Abdukodir Khusanov. Comme nous l’avions révélé, Manchester City et le RC Lens avaient négocié pour s’offrir Juma Bah (18 ans) dans le même temps que la vente de Khusanov chez les Skyblues. En fin de contrat en juin prochain du côté du Real Valladolid, le jeune central venu de Sierra Léone a été recruté par Manchester City cet hiver contre 8 M€ et vient renforcer la défense du RC Lens après des débuts prometteurs en Liga.

Juma Bah s’est engagé sous la forme d’un prêt de six mois chez les Sang et Or. «De la « Montagne du Lion » aux terrils artésiens ! Joueur athlétique (1m95), engagé dans les duels et dominant dans les airs, Juma Bah (18 ans) vient compléter le secteur défensif sang et or en provenance du Manchester City FC. Le talentueux défenseur sierra-léonais rallie l’Artois dans le cadre d’un prêt jusqu’en juin 2025», précisent les Artésiens dans leur communiqué.