PSG-Brest : ce qu'a dit Presnel Kimpembe à M. Jérémie Pignard

Lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Brest, une séquence a fait couler beaucoup d'encre. À la toute fin du match, après avoir effectué un tacle glissé dangereux sur Irvin Cardona, Presnel Kimpembe a échangé des mots avec l'arbitre, Jérémie Pignard, qui a préféré ne pas avertir le Parisien pour la seconde fois de la partie. Cependant dans Prime Video, les propos de l'international tricolore ont été décortiqués.

On apprend notamment que le défenseur central tricolore s'est emporté contre le geste de l'homme en noir. «Wesh, touche-moi pas frère, pourquoi tu me touches ?», peut-on l'entendre dire dans un premier temps. Après que l'arbitre lui ait répondu : «pourquoi s'exciter ?», le champion du monde 2018 a continué sur la même lancée : «pourquoi tu me touches ? Touche-moi pas.» Finalement, Christophe Galtier a fini par calmer son joueur après cet échange haut en couleur.