Manchester United : ça démarre mal

Une nouvelle ère, incarnée par le nouvel entrant au capital, Sir Jim Ratcliffe, amoureux des Red Devils. Le patron d’INEOS, qui possède également l’OGC Nice, est prêt à réaliser des investissements massifs, mais il a commencé par maintenir en poste l’entraîneur Erik ten Hag, après avoir échoué à lui trouver un successeur digne de ce nom. Bon gré mal gré, il est donc reparti avec le Néerlandais, tout en lui ajoutant de nouveaux adjoints, dont la légende mancunienne Ruud van Nistelrooy.

En attendant que le mercato se décante (MU a déjà recruté Joshua Zirkzee), le club mancunien a débuté sa pré-saison avec un match amical en Norvège hier, face à Rosenborg. Un club qui est au cœur de sa saison, avec 14 journées déjà disputées, et donc une condition physique supérieure. MU a de son côté aligné beaucoup de jeunes, notamment en deuxième période, mais s’est malgré tout présenté avec Rashford, Mount, Casemiro, Wan-Bissaka ou encore Jonny Evans.

Ten Hag déjà agacé

Et Manchester United s’est incliné 1-0, sur un but en toute fin de rencontre. Ce qui a fortement déplu à Erik ten Hag. Déjà mis sous tension la saison passée, le coach néerlandais n’a pas perdu de temps pour envoyer un message à ses joueurs. « Le résultat n’est pas secondaire. Bien sûr, nous ne sommes qu’en pré-saison, mais à Man Utd, la norme est de gagner des matchs et certainement de ne pas perdre de matchs. Donc si vous ne pouvez pas gagner, ne perdez pas la partie », a-t-il prévenu après la rencontre.

« Ce que j’ai vu ne correspond pas aux standards du foot de haut niveau. Dans le football de haut niveau, vous devez atteindre des normes beaucoup plus élevées, cela commence par n’importe quel individu, assurez-vous que vous êtes en forme », a-t-il même tancé. Aucun de ses joueurs n’a brillé durant la rencontre. Seul le gardien aligné, le Tchèque Radek Vitek, a rendu une copie intéressante. Mais la saison s’annonce longue pour Erik ten Hag, déjà obligé de pointer du doigt ses joueurs au premier match amical !