LdC, barrages : Roberto De Zerbi achève l'AS Monaco

Au lendemain de la qualification du Chakhtar Donetsk contre Monaco lors du barrage retour de la Ligue des champions (3-2 pour les Ukrainiens sur l'ensemble des deux matches), l'entraîneur italien Roberto De Zerbi était présent en conférence de presse. Et pour lui, c'est avant tout le supplément d'âme de ses joueurs sur le terrain qui a permis d'arracher, au bout du suspense, cette place pour la phase de groupes de la LDC. Un supplément d'âme exprimé à sa façon...

«Ce n'est pas le match que nous voulions faire en première période. Mais Monaco est une grande équipe. Ils nous pressaient très fort et nous n'avions pas la vitesse et les jambes pour courir 20, 30, 40 mètres. Mais lorsque Fernando et Mudryk sont entrés en jeu, le match a changé. Je ne sais pas si nous l'avons mérité car Monaco a eu beaucoup d'occasions. Ils avaient la technique, le physique, les jambes et de bonnes individualités. Mais nous avons quelque chose que Monaco n'a pas : du cœur et des c... Et quand vous avez ça, vous pouvez tout faire. Je suis fier de mon équipe car les joueurs étaient assommés à la mi-temps. Mais ensuite, le cœur et les c... ont comblé l'écart. Et ça, ça ne s'achète pas sur le marché des transferts.» Un franc-parler que les Monégasques apprécieront sans aucun doute...