Leeds United - Leicester : les compositions sont tombées

La septième journée de Premier League offre un choc entre Leeds United et Leicester. Deux belles équipes qui sont respectivement douzièmes et huitièmes du championnat anglais. A domicile, les Peacocks de Marcelo Bielsa se présentent dans un 4-5-1 avec Ilan Meslier dans les buts. Ce dernier est devancé par Luke Ayling, Liam Cooper, Robin Koch et Stuart Dallas. Situé en sentinelle derrière Pablo Hernandez et Mateusz Klich, Jamie Shackleton orientera le jeu de son équipe. Enfin, Helder Costa et Jack Harrison prennent les couloirs alors que Patrick Bamford est seul en pointe.

La suite après cette publicité

De son côté, Leicester City aura la possibilité de devenir le dauphin de Liverpool en cas de succès. L'équipe de Brendan Rodgers opte alors pour un 3-4-3 avec Kasper Schmeichel comme dernier rempart. Wesley Fofana, Luke Thomas et Christian Fuchs composent la charnière centrale. Les rôles de pistons sont assurés par Marc Albrighton et James Justin alors que Youri Tielemans et Nampalys Mendy se retrouvent au milieu du terrain. Enfin, Dennis Praet accompagne Jamie Vardy et Harvey Barnes.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

Leeds United : Meslier - Ayling, Cooper, Koch, Dallas - Costa, Hernandez, Shackleton, Klich, Harrison - Bamford

Leicester : Schmeichel - Fofana, Thomas, Fuchs - Albrighton, Tielemans, Mendy, Justin - Praet, Vardy, Barnes