Iker Casillas ne ferme pas la porte à un retour sur les terrains

Iker Casillas (38 ans) candidat à la présidence de la Fédération Espagnole de Football ne sait pas s'il remettra les pieds un jour sur un terrain de football. Victime d'un infarctus pendant un entraînement en mai 2019, le portier espagnol reste sous contrat avec le FC Porto jusqu'en 2021. Dans une interview accordée à la chaîne télé du club portugais, l'intéressé n'a pas fermé totalement la porte à un retour sur les pelouses.

« C'est aux médecins de dire si un retour est encore possible. Ma santé est le plus important, et il faut être réaliste. Mais je vais bien maintenant. Après ma crise cardiaque j'ai été dépressif pendant un mois. Je n'osais pas courir, faire de l'exercice ou même dormir. Cela a changé entre-temps. Un retour est-il possible ? Je ne peux rien dire à ce sujet moi-même, » a ainsi commenté celui qui a intégré le staff technique du FC Porto. Pas certain que les médecins acceptent un retour à la compétition d'Iker Casillas dans les semaines à venir...