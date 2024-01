Lorient et Toulouse veulent Ibrahim Salah

Il y a un an déjà, Rennes enregistrait l’arrivée du jeune Marocain Ibrahim Salah. L’attaquant de 22 ans débarquait de Belgique avec l’intention de s’imposer en France. Cette saison, dans un rôle de super-sub, il s’est montré plusieurs fois décisif avec 4 buts en 17 matches. Mais le dernier vainqueur de la CAN U23 manque encore de temps de jeu et sa situation est observée en Ligue 1.

Selon nos informations, Lorient et Toulouse veulent le récupérer en prêt pour les 6 prochains mois de la saison lors de ce mercato hivernal. Les deux équipes ont besoin de recrues offensives pour l’opération maintien et veulent donc miser sur l’ailier marocain. Reste à savoir si Rennes lâchera son joueur alors que les options offensives diminuent pour Julien Stéphan depuis la blessure d’Amine Gouiri.