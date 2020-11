Le constat lucide de Neymar après le nul du PSG face à Bordeaux

Rapidement mené au score (9e) puis repassé devant en deux minutes, Paris perd encore des points, à domicile, face à Bordeaux (2-2). Une semaine après sa défaite face à Monaco et après une prestation insipide contre Leipzig, le PSG inquiète dans le jeu avant de se déplacer à Manchester en milieu de semaine prochaine. Neymar, au micro de Canal+ après le match, a avoué être déçu par la copie rendue par son équipe : «on a fait un match timide, on a réussi à marquer des buts mais ils nous a manqué certains détails. On doit améliorer ça en championnat - un championnat où l’on arrive habituellement à gagner beaucoup de matches – parce que sinon, ça va être compliqué en championnat et en Ligue des champions», a-t-il d'abord déclaré.

Avant d'aller plus loin et de se projeter sur le match de Ligue des champions face à Manchester : «on connait l’importance du match de mercredi. Comme le dernier match de Ligue des champions qu’on a joué mardi, c’est décisif. On a pas bien joué (mardi, ndlr) mais on a réussi à gagner. Mercredi on va essayer de faire notre meilleur match, de bien jouer. Mais on doit améliorer certains détails : jouer plus en équipe, être mieux organisé, sinon ça va être difficile...» Au terrain de parler désormais.