Serie A : 12e match sans victoire pour Monza

Là, on peut dire que ça commence à faire beaucoup. Dernier de Serie A avec 10 points, Monza voit encore sa situation se fragiliser. Ces dernières semaines, le club italien avait renvoyé Alessandro Nesta, mais force est de constater que le mal semble bien plus profond. Malgré la nomination de Salvatore Bocchetti sur le banc, la greffe ne prend toujours pas, et le club italien a d’ailleurs enchaîné un 12e match sans victoire cet après-midi.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 17 Cagliari 17 19 -14 4 5 10 18 32 20 Monza 10 19 -10 1 7 11 17 27

Cette fois, c’était pourtant face à une équipe pas forcément plus en confiance : Cagliari, qui restait sur 5 défaites de rang. Mais les visiteurs ont mis un terme à cette série en s’imposant 2-1 grâce à Zortea (22e) et Piccoli (57e), qui avaient répondu à Caprari (6e). Au classement, Cagliari est 17e, et Monza plus que jamais dernier.