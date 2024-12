Panathinaikos : la lente renaissance d’Azzedine Ounahi

Véritable révélation de la Coupe du monde 2022 avec le Maroc, Azzedine Ounahi avait été l’un des grands artisans du parcours héroïque des Lions de l’Atlas. Cependant, la suite de sa carrière a été marquée par des épreuves. En difficulté à l’Olympique de Marseille, où il a souffert d’un manque criant de temps de jeu et d’une perte de confiance, le milieu marocain a connu une période de grande instabilité. Son prêt au Panathinaïkós semble aujourd’hui être un tournant décisif où, progressivement, il retrouve ses sensations et sa forme au sein du championnat grec.

Des débuts compliqués en Grèce

Arrivé en toute fin de mercato estival 2024, Azzedine Ounahi avait un objectif clair : retrouver du temps de jeu et renouer avec le plaisir de jouer au football, deux éléments qu’il avait perdus lors de son passage à l’OM. En rejoignant le Panathinaïkós, il bénéficie non seulement d’une opportunité de relance, mais aussi de la possibilité de disputer la Coupe d’Europe, une perspective qui lui était inaccessible à Marseille pour cette saison 2024-2025. L’international marocain s’était d’ailleurs livré avec honnêteté sur cette période charnière au micro du club grec.

«J’ai vécu des moments difficiles et un mois de mercato vraiment très dur. Ce qu’il s’est passé va me servir dans la vie. Cette situation m’a fait grandir. Et je ne veux pas commettre les mêmes erreurs qu’avant. Je veux me donner à 100 % pour être à la hauteur du club et revenir à mon meilleur niveau. Me donner les moyens d’aller là où je veux aller. Je suis un joueur qui marche au feeling, je dois me sentir aimé, me sentir concerné. (…) La saison dernière a été compliquée pour moi. J’ai eu une blessure et j’ai eu des problèmes personnels, des choses en dehors du football et qui m’ont impacté. Je n’ai pas assez travaillé et ça, je l’assume. Je n’ai pas assez travaillé pour avoir le meilleur niveau. Je ne vais pas commettre les mêmes erreurs, j’arrive avec une nouvelle mentalité.»

Pourtant, le début de l’aventure grecque d’Azzedine Ounahi n’a pas été un long fleuve tranquille. Avant l’arrivée de Rui Vitória à la tête du Panathinaïkós, le 1er novembre dernier, le milieu marocain peinait à trouver ses marques. Titularisé seulement 3 fois en 8 rencontres disputées, il a souvent dû se contenter d’un rôle de remplaçant, entrant en jeu à cinq reprises. Cependant, l’arrivée de Rui Vitória semble avoir changé la donne pour Ounahi, qui commence à retrouver du temps de jeu et de la régularité.

Une montée en puissance sous Rui Vitória

Les débuts de l’international marocain sous les ordres du coach portugais avaient pourtant été mouvementés. L’ancien Angevin avait connu un léger accrochage avec son coach, refusant de lui serrer la main après son remplacement lors d’un match contre le club grec Volos en championnat. Heureusement, l’incident est resté sans conséquence, et aucune tension durable ne s’est installée entre les deux hommes. Sous les ordres du technicien portugais, le milieu marocain a participé à 11 matches toutes compétitions confondues, dont 8 en tant que titulaire, prouvant qu’il est désormais un élément clé du dispositif de l’ex-tacticien de la sélection égyptienne. Ses performances en constante progression ont été couronnées par deux prestations de haut vol : contre Atromitos, le 4 décembre 2024, où il a été élu homme du match grâce à un but décisif, et face au FK Dinamo Minsk en Ligue Conférence, le 19 décembre dernier, où il a délivré une passe décisive remarquable et régalé ses supporters.

Aujourd’hui, le milieu marocain a du rythme et enchaîne petit à petit les bonnes performances. Souvent titularisé dans un milieu à trois ou à quatre et désormais positionné dans le cœur du jeu, à l’image de son rôle en sélection marocaine, Azzedine Ounahi semble enfin atteindre petit à petit son plein potentiel sous la direction de Rui Vitória. Une réussite que les précédents entraîneurs de l’OM n’avaient pas su obtenir et qui profitera au Marocain pour de futures grosses échéances à venir… notamment la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

Bientôt l’heure des décisions pour le futur

Désormais, auteur d’une première partie de saison globalement encourageante sous les couleurs du club grec, l’international marocain aura pour mission de confirmer les espoirs mis en lui pour la seconde partie de cet exercice 2024-2025. Ce moment sera également l’occasion pour lui de réfléchir à son avenir, à savoir s’il souhaite s’inscrire dans la durée avec le Panathinaïkos ou explorer d’autres options pour sa carrière. Du côté du Panathinaïkos, les perspectives semblent claires : selon nos informations, le club grec envisage sérieusement de lever l’option d’achat de son numéro 8 fixée par l’Olympique de Marseille lors de son prêt cet été.

Lié sous contrat au club phocéen jusqu’en 2027, imaginer un retour du joueur de 24 ans au sud de la France apparaît désormais hautement improbable. Si l’option d’achat est levée, le Marocain pourrait s’inscrire durablement dans le projet du Panathinaïkos, où il bénéficie déjà de la confiance de ses dirigeants et de son entraîneur. La suite pour lui pourrait dépendre également de ses ambitions personnelles et des opportunités qui se présenteront à l’avenir. À lui de faire le bon choix dorénavant, d’autant plus que la concurrence se fait de plus en plus pressante en sélection marocaine, avec de nombreux prétendants déterminés à briguer sa place.