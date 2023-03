Paris sportifs : nos pronostics et 10 € de freebets pour OM - Strasbourg !

Il faut avouer que les dernières semaines n’ont pas été si paisibles que ça du côté de la Canebière : car oui, en seulement deux rencontres, l’Olympique de Marseille s’est éloigné, dans la course au titre, de son leader et éternel rival, le Paris Saint-Germain, en perdant face à lui à l’Orange Vélodrome. L’antre phocéen était témoin quelques jours plus tard de l’étonnante élimination en quart de finale de la Coupe de France face à Annecy (2-2, 6-7 aux t.a.b.). Le court succès acquis à Rennes a permis aux hommes d’Igor Tudor de mettre fin à une potentielle mauvaise dynamique, et il faudra confirmer face à une équipe en demi-teinte.

La suite après cette publicité

En effet, la formation bucco-rhodanienne recevra, ce dimanche soir dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg, premier non-relégable au classement mais à égalité avec le 17e, Auxerre. De l’autre côté du classement, la lutte pour le maintien est féroce pour les hommes de Frédéric Antonetti, arrivé il y a moins d’un mois sur le banc alsacien pour succéder à l’intérimaire Matthieu Le Scornet, de retour à son poste d’adjoint. L’objectif du technicien sera donc d’assurer le maintien dans l’élite à un Racing malade, notamment en dehors de ses bases…

À lire

OM : le gros coup de moins bien de Matteo Guendouzi

Et pour ce match de clôture de ce week-end de Ligue 1, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne (n°1 sur les cotes du PSG*) vous propose un bonus de bienvenue de 90€ en freebets en misant jusqu’à 45€, que votre pari soit perdant ou gagnant, ainsi que 10€ sans dépôt avec le code FML1**.

La suite après cette publicité

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

L’OM gagne et moins de 2,5 buts dans le match (cote à 1,65)

C’est une formalité : l’Olympique de Marseille doit s’imposer face à son public afin de consolider sa deuxième place et s’assurer une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Un succès permettrait aux hommes en blanc de garder leur avance de quatre points, ou même plus en cas de faux-pas de Monaco (3e à 51 pts, hôte de Reims) et de Lens (4e à 51 pts, déplacement à Clermont). Néanmoins, face à lui, l’OM aura une équipe plus concentrée sur la défense pour embêter son adversaire, et forcément moins offensive (3 buts inscrits en 3 matches sous Antonetti). De quoi nous offrir une rencontre moins spectaculaire mais maîtrisée par les locaux, qui devraient faire respecter la logique et prendre les trois points à la maison.

La suite après cette publicité

Alexis Sanchez marque contre Strasbourg (cote à 2,15)

9 buts en championnat depuis son arrivée l’été dernier : il s’agit de la meilleure saison d’Alexis Sanchez depuis 2016/2017, exercice durant lequel il avait inscrit 24 buts en Premier League sous le maillot d’Arsenal. Face aux Alsaciens habillés en bleu, l’international chilien peut non seulement dépasser la barre symbolique des 10 buts, mais également faire trembler les filets d’une équipe qu’il n’a pas pu affronter lors de la phase aller, restant sur le banc à la Meinau. Muet sur ses quatre dernières sorties, la réception du RCSA, qui a déjà concédé 44 buts, est la parfaite occasion pour relancer la machine.

L’OM marque sur penalty (cote à 3,75)

Si ce n’est pas un exercice qui a souri aux Marseillais face à Annecy, l’OM s’est toujours bien débrouillé aux penalties, grâce notamment à l’expérimenté Alexis Sanchez. Défensivement, le Racing a déjà offert quelques cartouches à 11 mètres de ses buts, que ce soit contre Lille (défaite 2-0) ou Angers, lanterne rouge de L1 (victoire 2-1). Malgré son raté en quart de finale de la Coupe de France à cinq minutes de la fin du match, l’attaquant chilien pourra compter sur ses coéquipiers virevoltants (Under, Malinovskyi, Tavares…) ou même sur soi-même, pour tenter de crucifier Matt Sels depuis le point de la surface de réparation…

La suite après cette publicité

Bonus PARIONS SPORT EN LIGNE : bonus de bienvenue jusqu’à 100€ ainsi que 10€ sans dépôt avec le code FML1**.

Parions Sport en Ligne t’offre actuellement 10€ sans dépôt en utilisant le code FML1 ! Un bon plan PARIONS SPORT EN LIGNE idéal pour parier sur OM-PSG et ce, sans prendre de risques !

Pour l’obtenir, inscrivez-vous sur Parions Sport en Ligne, utilisez le code "FML1" pour profiter de 10€ de freebets.

La suite après cette publicité

Comment en profiter :

Vous avez le droit à 10€ en freebets sur PARIONS SPORT EN LIGNE , ici un but d’Alexis Sanchez côté à 2,15.

, ici un but d’Alexis Sanchez côté à 2,15. Misez par exemple votre premier pari de 10€ sur un but d’Alexis Sanchez et tenter de gagner 21,50 €.

La suite après cette publicité

(* Etude réalisée par Nielsen Sports sur les cotes (pari [1N2]) de l’OM du 1/12/21 au 15/11/22 (50 matchs – 4 relevés par match : H-24 ; -12 ; -6 ; -30mn) auprès de ParionsSport En Ligne, Winamax, Betclic, Unibet, ZeBet, Netbet.)

La suite après cette publicité

(** offre valable pour toute première inscription)

(*** cotes soumises à variations)