Le coup d'envoi de Real Madrid-Liverpool retardé de 30 minutes !

C'est dans une ambiance assez étrange que la finale de Ligue des champions va débuter ce samedi soir. Initialement prévu à 21h, le coup d'envoi de cet ultime match entre le Real Madrid et Liverpool a été retardé deux fois. Après des incidents à l'entrée du stade et des problèmes d'accès aux tribunes, il avait d'abord été décalé de 15 minutes.

Mais ce décalage n'a pas suffi puisque les supporters n'ont toujours pas eu un accès total aux tribunes. Les joueurs ont seulement commencé leurs échauffements et devant ce timing assez court, le match vient d'être décalé une nouvelle fois de quinze minutes. Le coup d'envoi aura lieu à 21h30. De manière définitive, on l'espère.

Kick-off has now been delayed by a further 15 minutes until 8.30pm BST.

