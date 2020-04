OL : Jean-Michel Aulas envoie un nouveau tacle à l'OM

Avec l'arrêt des compétitions lié à la pandémie de Covid-19, les amateurs de football n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Les acteurs, eux, travaillent en coulisses sur la fin de saison et une possible reprise avec notamment une grosse interrogation : qui jouera les compétitions européennes, la Ligue des Champions et la Ligue Europa, la saison prochaine si le football ne pouvait pas reprendre. De nombreuses solutions ont été abordées, Jean-Michel Aulas proposant par exemple «une saison blanche», mais on semble se diriger vers autre chose. À la suite de la réunion de son Comité exécutif jeudi, l'UEFA a publié un communiqué pour dévoiler sa position.

L'instance européenne expliquait notamment vouloir que les équipes qualifiées pour la C1 et la C3 de l'exercice 2020-2021 le soient tout simplement en fonction du mérite sportif, avec probablement les positions du classement arrêté à la dernière journée, à savoir la 28e en Ligue 1. Une proposition qui ne fait forcément pas l'unanimité. Présent sur OL TV ce vendredi soir, le président lyonnais est donc revenu sur le sujet. Et pour lui, tout est encore possible pour les Gones : « gouverner, c'est prévoir. La réponse est claire. Si par malheur, ce que je ne crois pas, nous n'avions pas la possibilité de jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine, nous allons continuer le plan. Pour moi, c'est l'année 1 du plan Juninho. (...) On a vraiment l'homme qui va permettre sur les années qui viennent de relancer l'OL.»

« Marseille a pu se concentrer sur le championnat »

Mais au moment de développer sa réponse, l'homme fort de l'OL a évoqué le rival du club, l'Olympique de Marseille, actuellement deuxième alors que l'équipe de Rudi Garcia est septième. « Si malheureusement, nous ne sommes pas dans les compétitions européennes, on en profiterait pour accélérer le pas. Cette année, pourquoi nous ne sommes pas à l'instant T en position de jouer en Coupe d'Europe ? Uniquement parce qu'on a joué tous les trois jours dans un contexte extrêmement contraignant de calendrier où on a eu beaucoup de blessés. Et comme par hasard, on voit que Marseille, qui a fait une bonne saison cette année et qui n'avait pas joué de coupe d'Europe la saison dernière, a pu se concentrer sur le championnat, a pu réussir un beau parcours avec un peu de réussite, pas trop de blessés, ce qui a fait qu'ils se retrouvent en situation d'être européen sous réserve bien sûr de respecter les règles du fair-play financier », a expliqué JMA.

« Marseille, qui est deuxième du championnat aujourd'hui, souhaite évidemment qu'on en arrête aujourd'hui avec ce classement-là. Ce n'est pas tout à fait les règles qui ont été retenues à la Fédération puisque le championnat amateur est lui arrêté et la règle, c'est un coefficient. (...) Après, il y a des règles qui sont opposables à tout le monde et ça n'empêchera pas ceux qui s'estimeraient lésés de pouvoir faire des contestations ou des recours. Mais globalement, c'est une solution qui est acceptable parmi d'autres . Mais dans les autres, il y a celle de finir le championnat, ce que nous souhaitons nous », a poursuivi Jean-Michel Aulas. Des déclarations qui risquent encore de faire réagir...