Tottenham : Giovani Lo Celso est au fond du trou…

Les montagnes russes, voici comment définir la carrière de Giovani Lo Celso (27 ans) depuis son départ du Paris Saint-Germain en 2018. Prêté une première saison au Real Betis Balompié, il avait convaincu les Verdiblancos de l’acheter pour 22 millions d’euros. Des performances impressionnantes que le club andalou n’a pas pu continuer à apprécier. Au cours du même été, c’est Tottenham qui s’avance avec un prêt avec obligation d’achat pour un montant de l’opération légèrement inférieur à 50 millions d’euros. Un mouvement qui s’annonce comme la fin de la montée en puissance de l’Argentin.

Débarqué à Londres à l’été 2019, il y passe une première saison correcte sans être incontournable. La saison 2020/2021 est plus délicate où il sort de plus en plus des plans de José Mourinho. Puis après six mois sous les ordres d’Antonio Conte lors de la saison 2021/2022, il part en direction de Villarreal à l’hiver 2021. Un choix payant puisqu’il se relance sous les ordres de son ancien coach au PSG Unai Emery et atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. Le vainqueur de la Copa América 2021 avec l’Albiceleste sera de nouveau prêté à Villarreal.

Au placard à Tottenham

Un exercice un peu moins bon, mais plutôt cohérent avec les Groguets où il aura su tirer son épingle du jeu malgré quelques pépins physiques. Alors que son contrat avec Tottenham court toujours jusqu’en juin 2025, Giovani Lo Celso n’a pas vu la chance lui sourire cet été. Pisté par le Real Betis Balompié, Naples, le FC Barcelone ou Villarreal, il n’a trouvé aucune porte de sortie et est resté à Tottenham. Un club qui brille cette année sous les ordres d’Ange Postecoglou et qui est en tête de Premier League. Mais encore une fois, Giovani Lo Celso est absent des débats avec les Spurs.

Le milieu de terrain argentin qui a connu une petite blessure à l’ischio-jambier est resté quatre fois sur le banc sans jouer et ne compte que 3 petites apparitions pour un temps de jeu total de 69 minutes. Des broutilles pour un joueur de sa classe et qui aspire à bien plus. Surtout le positionnement de son coach à son sujet a été plutôt douteux. Le conservant en fin de mercato estival, il ne serait pas fermé à son départ entre 15M£ (17,27M€) et 20M£ (23M€).

Un prix intéressant, mais qui freine certaines équipes au même titre que ses émoluments. Estadio Deportivo explique que le Real Betis Balompié reste attentif comme l’été dernier, mais que la situation économique du club ne facilite pas un mouvement. Tout comme le retour en forme d’Isco et de Nabil Fékir lui bloquerait la place. Pour le moment cela ne se bouscule pas au portillon pour l’ancien de Rosario Central mais cela devrait évoluer. Le mercato hivernal ouvrira ses portes dans deux mois et Giovani Lo Celso se présente déjà comme l’un des joueurs qui devraient l’animer …