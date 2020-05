BVB : Lucien Favre dit pratiquement adieu au titre

Le Bayern Munich a fait un grand pas vers le titre de champion d'Allemagne ce soir. Les Bavarois se sont imposés 1-0 sur la pelouse du Borussia Dortmund, laissant le club de la Ruhr à sept points, avec seulement six matchs restants. Après la rencontre, Lucien Favre, coach du BVB, s'est exprimé.

« Nous avons bien joué pendant 90 minutes. Il aurait fallu être plus rapide en attaque. Il nous a manqué un peu de précision et de mobilité. Nous n'avons pas assez tiré au but. Évidemment tout le monde sait que les fans nous manquent. Pour le titre, ce sera dur, il y a sept points d'écart et il reste six matches », a lancé le Suisse, conscient que le Bayern se dirige vers son huitième titre national consécutif.