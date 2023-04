Barça : les déplacements en train désormais privilégiés

Moins d’avion, plus de train, c’est la nouvelle politique du FC Barcelone. En déplacement à Madrid pour y affronter Getafe dimanche (16h15), lors de la 29e journée de Liga, la délégation catalane effectuera le trajet en AVE, l’équivalent du TGV en France. En conférence de presse ce samedi, Xavi a furtivement évoqué le sujet.

«Nous ne l’avions jamais fait auparavant parce que le voyage est plus long. C’est une question de pollution de l’environnement. Nous avons pensé que c’était le moment idéal», a indiqué le technicien catalan. Désireux de s’engager dans une démarche plus écoresponsable, le Barça a communiqué à la chaîne locale Esport3 que ces modes de déplacement seront de plus en plus fréquents à l’avenir. Ce n’est pas le char à voile, mais c’est déjà ça.

