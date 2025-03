Paris FC : les mots forts de Pierre Ferracci sur Jürgen Klopp et Red Bull

Dans un grand entretien au Figaro, Pierre Ferracci a déclaré au sujet de Jürgen Klopp : «la venue de Jürgen Klopp, c’est une vraie envie de sa part de voir des infrastructures se développer, car que ce soit à Leipzig, à Salzbourg, ou même dans les clubs brésilien et américain où ils (Red Bull) ont investi, ils ont mis des moyens importants dans le développement des infrastructures, aussi bien pour les jeunes que pour les adultes. Ils voient bien que le Paris FC a des étapes à franchir là-dessus, à la fois dans son centre d’entraînement et dans le stade. Bon, le stade, je pense qu’il (Klopp) doit être content qu’on ait réussi à trouver un accord avec le Stade Français».

La suite après cette publicité

Il a ensuite déclaré : «Red Bull est un aiguillon très important pour le club, et eux aussi sont conscients qu’à Paris, il y a des choses plus compliquées à faire qu’ailleurs. Sur le foncier, les infrastructures… Ce n’est pas en claquant des doigts qu’on améliore nos infrastructures. C’est en négociant avec des collectivités locales, avec la région, avec le Stade Français en ce qui concerne Jean-Bouin. Il y a à la fois beaucoup d’ambition et d’engouement, et en même temps la volonté des actionnaires, et donc des dirigeants que je représente, de non pas calmer le jeu en termes d’ambition, car je pense qu’il faut les afficher, mais calmer le jeu en termes d’étapes à franchir».