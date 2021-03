Le sauveur Karim Benzema met Madrid à ses pieds, l'élimination honteuse de l'OM fait les gros titres

La suite après cette publicité

Benzema sauve encore le Real

En Espagne, le derby de Madrid entre l'Atlético et le Real a accouché d'un match nul qui n'arrange personne (1-1). Absent plusieurs semaines pour cause de blessure, le sauveur Karim Benzema a une nouvelle fois enfilé son costume de héros pour éviter aux siens une défaite qui aurait fait mal dans la course au titre. Le Français fait la Une de AS ce matin qui indique que : «Benzema soutient Madrid» avec son égalisation à la 88e minute. Si les Colchoneros ont dominé une partie de la rencontre, ils repartent avec des regrets et comme l'écrit Marca c'est ainsi que «la Liga continue». Pour El País, l'Atlético n'a pas enterré les espoirs de son adversaire et l'a même «laissé en vie», car au classement l'Atléti n'a que 5 points d'avance.

Rien ne va plus à l'OM

En France, la grosse surprise des 16es de finale de la Coupe de France est l'élimination de l'Olympique de Marseille. Hier soir, l'OM a connu une terrible désillusion en se faisant éliminer (2-1) par Le Canet-en-Rousillon, pensionnaire de National 2. Une déconvenue qui fait les gros titres ce matin et qui s'affiche en Une de La Provence qui n'y va pas de main morte avec un cinglant «Ri-di-cu-les !» «C'est l'une des éliminations les plus honteuses de son histoire qu'a vécue l'OM», résume le quotidien local. Mais forcément, c'est un tout autre son de cloche qui résonne sur la couverture de L'Indépendant qui parle là : d'«exploit» de la part des amateurs du Canet. «Amateurs», un mot qui revient également en Une de L'Équipe ce matin qui n'est pas tendre non plus avec le club phocéen et évoque un «énorme camouflet.» Dans ses pages intérieures, Le Parisien va plus loin et parle carrément «d'humiliation» et de «honte» pour les joueurs de l'OM. Bref, Jorge Sampaoli qui va prendre ses fonctions, ce mardi, sur le banc de l'OM a du pain sur la planche. De son côté, le LOSC s'est qualifié pour le prochain tour grâce à sa victoire (3-1) sur la pelouse du Gazélec Ajaccio. «Du bon boulot», comme le résume La Voix des Sport ce matin.

La série noire de Liverpool continue

En Angleterre, Manchester United a frappé un grand coup hier sur la pelouse de son ennemi juré, Manchester City. En effet, les Red Devils se sont imposés (2-0) grâce notamment à un penalty de Bruno Fernandes. Un succès très important dans la course au titre. Mais surtout, il permet aux Red Devils de mettre fin à une série de 21 victoires consécutives des Citizens comme l'écrit The Times. Si City reste largement en tête, la fin de cette série impressionnante pourrait laisser des traces et c'est ce que redoute Pep Guardiola qui a exhorté ses joueurs à ne rien lâcher dans la course au titre. L'autre actualité outre-Manche, c'est évidemment la nouvelle défaite de Liverpool contre Fulham (0-1). Comme le résume le Daily Star sur sa couverture «le Liverpool de Jürgen Klopp est à l'agonie actuellement avec une 6e défaite consécutive à Anfield.» Une première dans l'histoire du club ! De son côté, le Daily Express évoque un «triste record» où il n'y a aucun signe d'amélioration… Les temps sont durs pour Jürgen Klopp et Liverpool.