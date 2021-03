FC Barcelone : comment Ronald Koeman a charmé tout son monde

La suite après cette publicité

Lorsque Ronald Koeman est arrivé sur le banc de touche du FC Barcelone, le Néerlandais avait tout du pompier de service. Sa mission était même une mission suicide, ou presque. Il récupérait en effet un effectif traumatisé par des éliminations douloureuses en Ligue des Champions et encore plus après la dernière en quart de finale contre le Bayern Munich, futur vainqueur de l'épreuve (8-2). Mais ce n'était pas tout puisque Lionel Messi voulait s'en aller.

Si la porte a été montrée à Luis Suarez, les dirigeants catalans ont réussi à convaincre, par la pression, Lionel Messi de rester au moins une saison de plus et envisagent même maintenant de le prolonger. Mais, quelques mois plus tard, le pari Koeman semble réussi. Mais la route a été longue. Dans son édition du jour, Sport raconte comment l'ancien sélectionneur des Pays-Bas s'est mis absolument tout le monde dans la poche du côté de la Catalogne.

Une gestion des jeunes qui plaît

Premièrement, son courage a été salué. Il a en effet quitté sa sélection nationale pour le Barça et cela a été apprécié. Il est ensuite resté alors que Lionel Messi voulait s'en aller et qu'une motion de censure était déposée contre Josep Maria Bartomeu, depuis parti. Enfin, à part Sergino Dest, il n'a eu aucune des recrues qu'il voulait (Wijnaldum, Depay) et s'en est accommodé. Une attitude remarquée et très appréciée. Ensuite, il a dit la vérité aux joueurs, les yeux dans les yeux, et cela a été apprécié par le vestiaire. Cette sincérité lui a valu le respect de l'équipe raconte le quotidien.

Ces choix tactiques et sa remise en cause personnelle sont aussi soulignés. Notamment après la défaite contre le Paris Saint-Germain où il a pris complètement sur lui, admettant que son animation défensive avait été mal choisie. Pour toutes ces raisons, Koeman a permis au Barça de remonter la pente et de rester dans la course au titre cette saison. Une aventure qui ne va pas se terminer tout de suite puisqu'il devrait poursuivre au moins pour une année de plus.