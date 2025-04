Leeds et Burnley de retour en Premier League

Leeds United et Burnley ont validé leur retour en Premier League et se livrent désormais un duel à distance pour le titre de Championship. À égalité parfaite (94 points en 44 matchs), ils ont définitivement distancé Sheffield United, troisième avec 86 points, condamné à passer par les barrages. Une montée acquise, à deux journées de la fin, dans un sprint final maîtrisé pour les deux formations.

Ce lundi soir, Leeds a écrasé Stoke City (6-0), porté par un Largie Ramazani en forme, scellant ainsi son retour dans l’élite deux ans après sa relégation. Burnley, de son côté, a validé sa promotion en s’imposant sur la pelouse de Sheffield (2-1). Derrière ce duo déjà promu, le dernier billet pour la Premier League se jouera donc lors des play-offs d’accession. Sheffield United, assuré de sa 3e place, et Sunderland (4e) sont d’ores et déjà qualifiés. Bristol City (5e) et Coventry (6e), eux, doivent encore sécuriser leur position dans le top 6 lors des deux dernières journées. Middlesbrough, Millwall et Blackburn restent également à l’affût