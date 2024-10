Liga : Leganés et Valence dos à dos

Dans le cadre de la 9e journée de Liga, Leganés accueillait Valence, ce vendredi soir. 16e au coup d’envoi, le club entraîné par Borja Jiménez restait sur six matches sans le moindre succès et comptait relever la tête. Un objectif similaire pour les pensionnaires de Mestalla, forts d’une seule petite victoire depuis le début de la saison et pointant à une dangereuse 18e place.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 15 Leganes 8 9 -4 1 5 3 5 9 18 Valence 6 9 -8 1 3 5 5 13

Au Stade municipal de Butarque, ce duel de mal classés débouchait pourtant sur un triste match nul (0-0). Malgré un poteau touché par les locaux, le tableau d’affichage ne bougeait guère et les deux formations se partageaient les points. Au classement, Leganés reste à la 15e place. Valence pointe, de son côté, au 18e rang.