OL : les folles ambitions de Malick Fofana

Auteur de 7 buts et de 3 passes décisives toutes compétitions confondues, cette saison, Malick Fofana (19 ans) brille avec l’Olympique Lyonnais. Le jeune ailier belge, arrivé en janvier dernier pour un transfert estimé à 17 millions d’euros, s’est imposé en tant que titulaire sous les ordres de Pierre Sage et entend bien montrer tout son potentiel face au PSG, ce dimanche soir (20h45).

Au micro de Téléfoot, l’ex-joueur de La Gantoise a exprimé ses grandes ambitions : «je sais ce que je veux, j’ose beaucoup, et je vise le top. Mes statistiques sont pas mal, mais ce n’est pas encore assez. Je peux encore être plus décisif, je sais que je peux faire mieux. Je rêve de jouer la C1 et la Coupe du monde avec la Belgique. Cette année, je veux confirmer et véritablement exploser à l’OL», a-t-il affirmé. Le Belge ne semble donc pas vouloir quitter l’OL cet hiver.