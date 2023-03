Brighton : le coup de foudre de Roberto De Zerbi en Angleterre

Arrivé à Brighton en début de saison, en lieu et place de Graham Potter, Roberto De Zerbi vit une très belle épopée avec les Seagulls. Actuellement classé à la 7ème position du championnat, Brighton va entamer des prochains mois capitaux avec une demi-finale de FA Cup contre Manchester United et quelques affiches importantes en Premier League dans la course à l’Europe. Avec une réputation toujours plus positive, les rumeurs ne faiblissent pas quant à l’avenir de De Zerbi à Brighton. Le tacticien a répondu ce samedi dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport et une chose est sûre : il se plait en Angleterre.

«Avant de venir ici, le football anglais ne m’attirait pas, mais ça a été le coup de foudre. Aujourd’hui, je reconnais la chance d’être ici, en Premier League, mais aussi celui d’avoir trouvé une équipe aussi forte, avec de bons joueurs et de belles personnes. Et j’ai aussi eu la chance de remplacer un entraîneur qui avait fait du super boulot à Brighton. J’ai petit à petit tout modifié l’équipe, mais il n’en reste pas moins que j’avais une équipe qui avait du courage, qui savait rester sur le terrain et faire du bon travail», a alors déclaré l’entraîneur italien.

