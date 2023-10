Alexander Nübel met tout le monde d’accord en Allemagne !

La suite après cette publicité

Le football va tellement vite qu’il n’est finalement pas si opportun de le rappeler tant les exemples fusent déjà dans toutes les têtes des suiveurs du ballon rond. Certains joueurs décriés au sein d’un club peuvent totalement se relancer dans un autre contexte alors que le contraire est tout aussi valable. Alexander Nübel figure dans la première catégorie. Ancien grand espoir de l’Allemagne au poste de gardien, l’ancien de Schalke 04 s’est perdu en cours de route.

Pire encore, le portier de 27 ans sort d’une expérience globalement ratée avec Monaco. Décrié lors de ses deux dernières saisons sur le Rocher, Nübel n’a jamais fait l’unanimité et ses nombreuses erreurs ont amusé la toile tout en faisant enrager les supporters asémistes. Persona non grata dans la Principauté, le natif de Paderborn est alors retourné au Bayern Munich. Troisième gardien dans la hiérarchie des gardiens bavarois, le droitier a finalement été prêté à nouveau mais cette fois, il est resté en Bundesliga afin de renforcer le VfB Stuttgart.

Ses dirigeants et son entraîneur ne tarissent pas d’éloges sur lui

Pisté par Crystal Palace cet été, Alexander Nübel a finalement été séduit par le projet des derniers barragistes de Bundesliga, actuellement deuxièmes. Les coups de fil incessants de l’entraîneur des gardiens du VfB ont également fait pencher la balance comme l’a révélé Fabian Wohlgemuth, le directeur sportif du club à Sport1 : «Nous avons été assez têtus, presque insistants. Je pense que Steffen Krebs l’appelait tous les jours.» Un dévouement qui a porté ses fruits car l’ancien Monégasque est l’un des grands artisans du début de saison réussi des siens aux côtés d’un Serhou Guirassy en feu.

Premier de Bundesliga en termes de centres interceptés (11 sur 70), Nübel est rassurant dans sa surface et compte trois clean sheets en 6 rencontres. Pour le moment, son jeu au pied, défaillant à moult reprises à Monaco, ne lui a pas encore porté préjudice. Forcément, son entraîneur, Sebastien Hoeneß, s’en frotte les mains : «Je pensais et je pense toujours qu’il est génial quand il s’agit de centres. Alex a un bon timing, il nous enlève beaucoup. C’est précieux.» Reste désormais à savoir combien de temps encore durera l’idylle entre Stuttgart et Alexander Nübel.