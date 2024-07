La sortie tranchée de Toni Kroos sur l’insécurité en Allemagne

Fraîchement retraité après avoir marqué l’histoire du Real Madrid, Toni Kroos (34 ans) a officiellement raccroché les crampons après la défaite de l’Allemagne contre l’Espagne en quarts de finale de l’Euro 2024. Si le génie du milieu de terrain allemand ne devrait pas s’oublier de sitôt, la récente déclaration du natif de Greifswald risque, elle aussi, de faire parler dans les prochaines heures, qui plus au regard du contexte politique actuel. «L’Allemagne n’est plus le pays qu’il était il y a 10 ans. Que ce soit en 2006 ou aujourd’hui, de nombreuses personnes ont été accueillies à bras ouverts. Je trouve cela sensationnel. Je pense vraiment que c’est formidable, mais je crois que c’était trop incontrôlé. Je pense que nous n’avons pas réussi à exploiter cette approche ou cette idée fondamentalement très positive, que je soutiens à mille pour cent parce que je trouve sensationnel que des gens viennent chez nous de l’extérieur et qu’ils soient heureux», a tout d’abord lancé l’ex-international allemand dans le podcast ZDF, disponible sur YouTube.

Et d’ajouter : «je pense que nous l’avons tout simplement sous-estimée et qu’en fin de compte, elle était tout simplement trop incontrôlée. Et il est clair que lorsque beaucoup de gens viennent, il y a toujours un pourcentage, tout comme parmi les Allemands, parmi beaucoup d’Allemands, il y a aussi un pourcentage qui ne nous fait pas de bien et qui ne se fait pas de bien à lui-même. Et c’est la même chose avec beaucoup de gens qui viennent ; si vous ne pouvez pas distinguer ceux qui ne nous font pas de bien, alors cela devient difficile à la fin. Et bien sûr, l’attitude des Allemands sera toujours plus divisée sur cette question, même si l’idée fondamentale que des gens viennent, dont nous avons évidemment aussi besoin, qu’ils soient ici, est étonnante et bonne». Enfin, l’homme aux 114 sélections a avoué qu’il comptait vivre en Espagne, car il avait «peur de voir sa fille sortir après 23h dans une grande ville allemande». Des déclarations qui ne manqueront pas de faire réagir dans les prochaines heures…