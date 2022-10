Le marché du football féminin se porte bien

La tendance des indemnités de transfert dans le football féminin est en hausse de 73 % selon une étude de la FIFA. On parle d'un record de 2,1 millions d'euros en 2021 basé sur 294 clubs et 30 championnats. Les revenus sont de plus en plus croissants dans les clubs avec 7% au-delà de un million en 2022.

La suite après cette publicité

Sans compter les revenus commerciaux ou les clubs ont pu également enregistrer une croissance de 33% comme le rapporte L'Equipe. Les championnats quant à eux ont des revenus commerciaux en hausse de 24 %.