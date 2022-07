RC Lens : Franck Haise annonce ses objectifs

Invité dans l'émission Intégral Sport sur RMC Sport, l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise s'est exprimé sur la saison qui débutera pour le club nordiste le 7 août prochain face à Brest à Bollaert à 15 h. Conscient des moyens qu'il dispose, le coach de 51 ans qui sort de deux saisons intéressantes (deux fois 7ème), sait qu'il faut rester prudent mais avec des objectifs.

« Moi, je ne vais pas parler de maintien. J’ai des dirigeants qui parlent de maintien et ils ont bien raison. Parce que le foot, ça reste fragile. Et c’est la première mission. Après cette mission, il y en a d’autres. C’est de ne pas se fixer de limite. On ne s'est jamais fixé de limite depuis qu'on est revenu en Ligue 1. Si on peut lutter (pour l'Europe) et terminer le plus haut, on ne va pas s'en priver. »