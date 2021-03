Le Real Madrid s'intéresse à Riyad Mahrez

Riyad Mahrez sera-t-il toujours un Citizen lorsque la saison prochaine ? C'est la volonté son entraîneur Pep Guardiola, mais elle pourrait se heurter aux envies débordantes du Real Madrid de recruter l'international algérien de 30 ans. Selon nos informations, les dirigeants madrilènes ont dressé une liste de joueurs dans laquelle fait partie le natif de Sarcelles. Auteur d'une saison réussie (7 réalisations, 4 passes décisives en Premier League), avec notamment des bonnes prestations face à Arsenal, Everton, West Ham ou encore Wolverhampton, Riyad Mahrez s'impose depuis plusieurs saisons en Angleterre.

Et Manchester City tient à son joyau. « Les derniers matchs de Mahrez ont été exceptionnels. Il a vraiment bien joué. Il a une qualité spéciale », déclarait Pep Guardiola récemment, avant d'enchaîner : « C'est un joueur qui danse sur le terrain. Il ne perd pas de balles dans le jeu. Ryad fait la passe supplémentaire dont nous avons besoin. Il attire les adversaires sur le terrain et après il fait une passe derrière. ». L'entraîneur catalan mesure à quel point son milieu offensif est précieux dans son équipe et il est convaincu qu'en faisant le choix de faire une année de plus en Angleterre, tout le monde en profiterait. Seulement, le Real Madrid et sa puissance financière pourraient considére l'affaire d'une autre manière.

Dans la perspective de régénérer son effectif, la Maison blanche entend profiter de cet été pour renforcer sa ligne offensive. Hormis un Karim Benzema exceptionnel, le secteur offensif des Merengues est au plus bas depuis que Cristiano Ronaldo est parti. Souvent blessé depuis son arrivée en juin 2019, Éden Hazard n'a jamais pu remplacer CR7. Quant à Vinícius JR, Rodrygo ou encore Marco Asensio, ils n'ont pour le moment, jamais donné entièrement satisfaction. L'intérêt madrilène pour Mahrez (sous contrat jusqu'en 2023) pourrait régler le problème. Zidane suit le joueur depuis un certain temps. Mais le champion du monde 1998 et son staff ont été particulièrement séduits par les prestations de l'ailier algérien lors des derniers matches en Premier League. Reste à savoir si l'opération se concrétisera cet été.