Coupe du Monde des Clubs 2025 : la réaction cash de John Textor au tirage PSG

Les 32 équipes qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde des Clubs 2025 sont fixées. Hier soir, la FIFA a procédé, depuis Miami, au tirage au sort de la phase de poules de sa nouvelle compétition. Placé dans le groupe B, le Paris Saint-Germain, unique représentant français, affrontera l’Atlético de Madrid, les Seattle Sounders et Botafogo. Ce dernier adversaire fait d’ailleurs parler puisque son patron, John Textor, est également celui de l’Olympique Lyonnais. Et quand on connaît les relations tendues entre l’Américain et Nasser Al-Khelaïfi, tout le monde guettait la réaction de Textor à ce tirage.

L’homme d’affaires est sorti du silence dans la presse brésilienne. Et visiblement, il voulait défier les champions de France. « Oui, nous voulions jouer contre le PSG. Nous les connaissons, nous avons une fraternité entre nos clubs (d’Eagle), dans notre famille du football, et probablement que certains de nos joueurs au Brésil pourraient jouer pour Lyon à un moment ou à un autre. C’est une grande opportunité, un grand club, ils ont été champions ces dernières années. C’était un excellent tirage au sort », a-t-il déclaré, avant d’évoquer la prémonition de Luis Enrique qui avait déclaré avant le tirage être certain de tomber sur le dernier vainqueur de la Copa Libertadores.

« Nous n’allons pas participer au tournoi si nous ne voulons pas botter le cul de quelqu’un »

« J’ai vu ça. Je dirais que je fais confiance et que j’aime toute personne qui s’appelle Luiz Henrique, n’est-ce pas ? Je parle bien sûr du joueur de notre équipe. J’ai vu ça. J’ai trouvé cela très drôle. J’ai trouvé que la question du journaliste était excellente et qu’elle était prophétique. C’est un bon gars, un excellent entraîneur. Botafogo va essayer de surprendre les gens, nous ne sommes pas là pour être derniers, nous sommes là pour gagner des matches. C’est un test pour ce que je pense être la meilleure équipe d’Amérique du Sud contre de grandes équipes d’Europe et je sais que le football se joue en Amérique du Sud. Nous allons nous battre », a-t-il confié, avant d’annoncer, à sa manière, l’intention de son équipe de ne pas faire de la figuration.

« Nous avons beaucoup de joueurs qui ont déjà une expérience internationale. Je dirais donc que nous avons un très bon profil d’équipe pour battre certaines équipes européennes. Nous avons testé notre équipe au cours de la première année lors d’un match amical contre Crystal Palace. Et dans ce match, nos garçons se sont très bien comportés. Le match aurait pu se solder par un 0-0. C’était un match amical, donc ce n’est pas le niveau d’intensité le plus élevé. Mais oui, je pense que nous sommes au niveau de nombreuses équipes européennes. Nous n’allons pas participer au tournoi si nous ne voulons pas botter le cul de quelqu’un. Nous allons essayer ». Le message est passé.