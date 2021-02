Real Madrid - Valence : les compositions sont là

Pour le compte de la 23e journée de Liga, le Real Madrid croise le fer avec le Valencia CF. A domicile, les Merengues optent pour un 4-3-3 avec Thibaut Courtois comme dernier rempart derrière Dani Carvajal, Nacho Fernandez, Raphaël Varane et Ferland Mendy. Casemiro est positionné en sentinelle auprès de Luka Modric et Toni Kroos. Enfin, Karim Benzema prend place en pointe de l'attaque auprès de Marco Asensio et Vinicius Junior.

De son côté, Valence s'articule dans un 4-4-2 classique. Jaume Domenech évolue comme gardien et peut compter sur Thierry Correia, Gabriel Paulista, Ferro et José Gaya en défense. Dans l'entrejeu, on retrouve Daniel Wass, Uros Racic, Carlos Soler et Gonçalo Guedes. Enfin, Maxi Gomez et Manu Vallejo sont associés en attaque.

Les compositions

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Nacho, Varane, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius

Valence : Domenech - Correia, Paulista, Ferro, Gaya - Wass, Soler, Racic, Guedes - Gomez, Vallejo