OM : Roberto De Zerbi réclame du lourd pour remplacer Elye Wahi !

L’OM va connaître de gros bouleversements les prochains jours sur le mercato. Il y a d’abord le départ surprise d’Ismaël Koné (22 ans), arrivé pour 12 M€ l’été dernier en provenance de Watford. Après seulement 8 petites apparitions en Ligue 1, le Canadien n’a jamais semblé convenir au club et à Roberto De Zerbi. En interne, le technicien italien critiquait son manque d’effort, confirmé par les observateurs des entraînements. Il a carrément annoncé en conférence de presse son départ probable d’ici la fin de cette fenêtre des transferts. Ce n’est pas le seul dossier chaud, loin de là même.

La suite après cette publicité

Il y a bien sûr le cas Elye Wahi qui est sur toutes les lèvres à Marseille. L’attaquant de 22 ans est lui en partance pour l’Eintracht Francfort, comme nous vous le révélions ces dernières heures. Le club allemand a proposé une offre de 26 M€, assortie à 3 M€ de bonus et 15% sur une potentielle plus-value à la revente. De quoi satisfaire la direction olympienne, laquelle a déboursé 25 M€ cet été pour le débusquer du RC Lens, où il avait déjà peiné à trouver de la continuité dans ses performances. Après 14 apparitions toutes compétitions confondues, pour 3 buts et 1 passe décisive, l’heure est déjà aux adieux.

De Zerbi : «je m’attends à un fort remplaçant»

Là aussi très cash, Roberto De Zerbi l’a confirmé en conférence de presse, à deux jours du déplacement sur la pelouse de Nice. Il en a profité pour réclamer au plus vite un renfort de poids pour épauler Neal Maupay, désormais seul attaquant d’expérience de l’effectif. «Nous sommes l’OM. Si Wahi part, un attaquant viendra. On le veut. Tout le monde a tenu sa parole jusqu’ici. Si Wahi s’en va, un joueur fort arrivera. C’est difficile en hiver, mais je m’attends à un fort remplaçant, assume De Zerbi. On aura un attaquant ! Qui ? Je pense qu’on va le trouver» poursuit-il. D’après nos informations, la piste menant à Santiago Gimenez est dans les tuyaux, malgré la concurrence l’AC Milan.

La suite après cette publicité

Les prochains jours auront leur lot de révélations dans ce dossier. La quête de ce nouvel avant-centre ne sera pas simple, ni la réussite de celui-ci. L’échec Wahi rappelle combien il est difficile d’être le numéro 9 de l’OM. «C’est un joueur auquel je suis très lié. On arrive à un certain point où il faut prendre des décisions avec courage. Wahi sait pourquoi ces dernières semaines se sont passées comme ça, persuade De Zerbi. Il est fort, je ne change pas d’avis. Il m’a envoyé un très long message ce matin. On travaille, on doit prendre des décisions, faire des choix.» Ce mercato marseillais est loin d’être terminé.