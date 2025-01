L’AC Milan passe la seconde pour Santiago Gimenez !

Il y a quelques jours, l’OM cochait plusieurs noms sur sa short list en cas de départ d’Elye Wahi. Le club phocéen apprécie tout particulièrement les qualités de Santiago Gimenez (23 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le Feyenoord) et le met tout en haut de sa liste. Il faut dire que ce buteur mexicain né à Buenos Aires affole les compteurs aux Pays-Bas en Eredivisie depuis deux saisons et régale de par ses qualités, à savoir une adresse redoutable dans la surface et une capacité à marquer des deux pieds et de la tête.

Mais forcément avec 64 buts et 14 passes décisives délivrées en 104 matches toutes compétitions confondues, le talent de Gimenez dépasse les frontières des Pays-Bas. Mieux, depuis son retour de blessure à la mi-novembre après deux mois d’indisponibilité après un problème à la cuisse, il affole les défenses de Ligue des Champions avec 4 buts et une passe décisive en 3 matches face à Manchester City, le Sparta Prague et contre le Bayern Munich ce mercredi. Grand artisan du beau parcours du Feyenoord en phase de championnat de la Ligue des Champions (le club néerlandais est 11e et toujours en lice pour la qualification directe en 1/8e de finale), Santiago Gimenez pourrait avoir vécu son dernier match en C1 avec le club de Rotterdam.

L’AC Milan et le Feyenoord en discussion pour Gimenez

Si l’OM reste à l’affût, sa prestation XXL et son but face au Bayern conjugués à l’offensive de l’AC Milan au sujet du buteur mexicain ne laissent que très peu de chances au club français de rester dans la course. Selon nos informations, le club lombard a très clairement accéléré ces dernières heures et ça discute entre les deux clubs concernant un transfert de Gimenez dès cet hiver à Milan. Si l’avancée des discussions n’a pas filtré, certaines sources hollandaises laissent indiquer que l’on pourrait se diriger sur un deal estimé entre 35 et 40 M€.

Quant au joueur, il n’a jamais caché qu’il portait l’AC Milan dans son cœur et qu’il s’agirait d’un rêve pour lui d’évoluer à San Siro. Interrogé à l’issue du match remporté largement par le Feyenoord face au Bayern, le principal intéressé a préféré botter en touche quant à son avenir, laissant son destin dans les mains de… Dieu : «est-ce que c’est mon dernier match à Feyenoord ? Voyons ce qui se passe. Ce sont des semaines cruciales, je laisse tout entre les mains de Dieu. J’aime Feyenoord et j’aime ces fans qui m’ont beaucoup donné depuis le premier jour», a-t-il expliqué. A suivre.