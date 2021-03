Le Real Madrid en veut toujours à CR7 !

La suite après cette publicité

Depuis l'élimination de la Juventus Turin par le FC Porto en Ligue des Champions, l'avenir de Cristiano Ronaldo, pas franchement en forme sur la double confrontation, est au cœur des débats. En effet, la Vieille Dame pourrait bien vouloir s'en séparer dès cet été. Forcément, beaucoup de choses sont dites et notamment le fait que le Paris Saint-Germain avait rouvert le dossier, des discussions ayant été même menées l'été dernier, comme nous vous le révélions.

Mais ce n'est pas la seule chose. En effet, il se murmurait encore récemment que le Portugais pourrait revenir au Real Madrid, formation où il a connu la gloire. Ce samedi, les médias espagnols mettaient un stop à cette fantaisie en annonçant que la Casa Blanca avait pris la décision de ne pas récupérer le quintuple Ballon d'Or. Mais, alors que les Merengues ne sont pas au mieux en Europe depuis un moment, qu'ils n'ont plus gagné la C1 depuis le départ de CR7, comment se fait-il qu'ils ne le veulent plus ?

Pérez lui en veut encore

Ce samedi, il était expliqué que financièrement c'était impossible. En effet. Au-delà des indemnités de transferts (il est sous contrat jusqu'en 2022), il faudrait verser, au joueur de 36 ans, un joli salaire annuel de 20 millions d'euros. À l'heure où le Real veut faire des économies et doit en plus gérer les prolongations de contrat de Luka Modric et de Sergio Ramos, cela serait bien compliqué. Mais c'est loin d'être la seule raison qui pousse Florentino Perez à dire non.

En effet, si le patron de l'écurie espagnole et le Portugais ne se détestent plus officiellement, la rancœur resterait tenace, d'après les informations de L'Équipe. « Pérez n’a pas oublié que Cristiano avait gâché la fête le soir de la troisième victoire de suite en Ligue des champions en affirmant, depuis la pelouse et quelques minutes seulement après la finale contre Liverpool, qu’il songeait à partir. L’exploit du Real avait été totalement occulté par cette déclaration », avance une source du quotidien. En plus de cela, les Madrilènes veulent de la jeunesse et viseraient plus des Kylian Mbappé ou des Erling Braut Haaland...