Mercato : la grosse demande des dirigeants du FC Barcelone aux futures recrues

Un peu partout en Europe, les plus grosses écuries se renforcent. En Espagne, le Real Madrid a par exemple déjà enrôlé Aurélien Tchouaméni et Antonio Rüdiger, deux renforts de poids pour une équipe qui sort d'un doublé. Et le Barça alors ? La situation financière du club et le fair-play financier de la Liga ne laissent à Joan Laporta et Mateu Alemany qu'une marge de manoeuvre assez limitée, même si les différents leviers et la vente d'actifs actés il y a deux semaines vont être valides à partir de cette semaine.

Comprenez : le FC Barcelone va avoir de l'argent à disposition, enfin. Mais cela ne sera pas encore suffisant pour mener à bien toutes les opérations désirées par les têtes pensantes de la direction. Robert Lewandowski, Bernardo Silva et Jules Koundé semblent ainsi être les trois principaux objectifs barcelonais selon la Cadena SER, et la direction du Barça leur a demandé un gros service.

Koundé pas très chaud

Selon la radio, le club leur a ainsi demandé d'attendre, et de prendre leur mal en patience. Xavi a également un rôle fort dans ces discussions, et cela a servi à convaincre Robert Lewandowski et Bernardo Silva de patienter encore un moment, le temps que tout soit en ordre sur le plan financier et administratif côté catalan. En revanche, Jules Koundé ne serait pas disposé à attendre trop longtemps selon le média.

Il faut dire que le défenseur central tricolore est notamment convoité par Chelsea, qui a la manne financière suffisante pour s'aligner sur les exigences financières de Séville, qui demanderait 65 millions d'euros pour le joueur formé aux Girondins de Bordeaux. Mais même pour le Portugais et le Polonais, le Barça ferait mieux de ne pas trop laisser traîner les choses...