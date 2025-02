Une piste de l’OM s’envole

Au regard des dernières pistes explorées par Marseille en défense, à savoir Aaron Anselmino et Amar Dedic, on avait bien compris que celle menant à Lloyd Kelly était restée lettre morte. Hier, le journal L’Équipe avançait un intérêt de l’OM pour Lloyd Kelly, mais aussi de la Juventus et de Dortmund.

La suite après cette publicité

Le défenseur anglais, en manque de temps de jeu cette saison (13 matches toutes compétitions confondues), souhaitait se relancer loin de Newcastle. Et désormais, tout porte à croire que ce sera bien en Italie. Selon Relevo, un accord verbal aurait en effet été trouvé entre la Juventus et les Magpies pour le joueur de 26 ans. Kelly arriverait sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat d’environ 15 millions d’euros, avec un pourcentage à la revente profitant aux Magpies.