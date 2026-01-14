Coupe du Roi
Real Madrid : le premier groupe d’Arbeloa avec plusieurs absents de taille
1 min.
@Maxppp
Après le limogeage de Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa a été nommé à la tête du Real Madrid. Ce dernier va diriger son premier match ce soir en Coupe du Roi face à Albacete. Et il va faire sans plusieurs cadres. Onze joueurs sont absents.
Kylian Mbappé ou encore Jude Bellingham ne sont pas présents. Idem pour Alvaro Carreras, Thibaut Courtois, Rodrygo, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Eder Militão, Ferland Mendy ou encore Aurélien Tchouameni et Brahim Diaz (CAN). En revanche, il pourra compter sur Vinicius Jr ou encore sur Fede Valverde, ainsi que 7 Canteranos.
