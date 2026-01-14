Real Madrid : le premier groupe d’Arbeloa avec plusieurs absents de taille

Après le limogeage de Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa a été nommé à la tête du Real Madrid. Ce dernier va diriger son premier match ce soir en Coupe du Roi face à Albacete. Et il va faire sans plusieurs cadres. Onze joueurs sont absents.

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé ou encore Jude Bellingham ne sont pas présents. Idem pour Alvaro Carreras, Thibaut Courtois, Rodrygo, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Eder Militão, Ferland Mendy ou encore Aurélien Tchouameni et Brahim Diaz (CAN). En revanche, il pourra compter sur Vinicius Jr ou encore sur Fede Valverde, ainsi que 7 Canteranos.