Menu Rechercher
Commenter 11
Coupe du Roi

Real Madrid : le premier groupe d’Arbeloa avec plusieurs absents de taille

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Albacete Real Madrid

Après le limogeage de Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa a été nommé à la tête du Real Madrid. Ce dernier va diriger son premier match ce soir en Coupe du Roi face à Albacete. Et il va faire sans plusieurs cadres. Onze joueurs sont absents.

La suite après cette publicité
Real Madrid C.F.
📋✅ ¡Nuestros convocados!
🆚 @AlbaceteBPSAD
Voir sur X

Kylian Mbappé ou encore Jude Bellingham ne sont pas présents. Idem pour Alvaro Carreras, Thibaut Courtois, Rodrygo, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Eder Militão, Ferland Mendy ou encore Aurélien Tchouameni et Brahim Diaz (CAN). En revanche, il pourra compter sur Vinicius Jr ou encore sur Fede Valverde, ainsi que 7 Canteranos.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Roi
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Coupe du Roi Coupe du Roi
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier